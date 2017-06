Nach Anruf: Howard schwärmt von MJ

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 19:05 Yankees -

Rangers MLB Sa 22:10 Marlins -

Cubs MLB Sa 22:10 Indians -

Twins MLB So 04:10 Dodgers -

Rockies MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros

Dwight Howard wurde vor einigen Tagen überraschend von den Atlanta Hawks zu den Charlotte Hornets getradet. Im Interview mit dem Charlotte Observer hat der Center nun erklärt, wieso ihn dieser Wechsel besonders motiviert.

Howard berichtete, dass er am Donnerstag von Hornets-Besitzer Michael Jordan angerufen wurde und dass die lebende Legende sofort einen großen Effekt auf ihn hatte: "Ich hatte gerade ein Workout von zweieinhalb Stunden hinter mir. Nachdem ich mit ihm geredet hatte, wollte ich sofort wieder in die Halle. So sehr hat er mich motiviert", sagte der 31-Jährige.

"Es geht hier um den besten Basketball-Spieler, der jemals gespielt hat", fuhr Howard fort. "Es ist unglaublich, von jemandem wie ihm angerufen zu werden und zu hören: 'Ich glaube an dich!'"

Howard erklärte zudem, dass er den Trade nach Charlotte mit gemischten Gefühlen verbinde. Er habe eigentlich länger in seiner Heimat Atlanta bleiben wollen, wo er vergangene Saison 13,5 Punkte und 12,7 Rebounds auflegte. Howard wurde gemeinsam mit einem Zweitrundenpick für Marco Belinelli, Miles Plumlee und einen Zweitrundenpick getradet.

Er freue sich allerdings auf eine neue Herausforderung und auf Steve Clifford, der sieben Jahre lang in Orlando und Los Angeles als Assistant Coach von Howard tätig war und nun sein Head Coach ist. "Wir haben eine lange Geschichte miteinander", sagte Howard. "Und ich freue mich darauf, wieder von ihm gecoacht zu werden."

Die Hornets hatten vergangene Saison eine enttäuschende 36-46-Bilanz hingelegt und die Playoffs verpasst. Mit Howard hoffen sie, erneut in die Postseason einzuziehen.