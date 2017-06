Atlanta schickt Howard zu den Hornets

Mittwoch, 21.06.2017

Dies wurde inzwischen auch von den Teams bestätigt. "Es ist uns sehr wichtig, dass unsere Organisation weiter flexibel agieren kann", erklärte der neue Hawks-GM Travis Schlenk. "Dieser Trade hilft uns dabei, dieses wichtige Ziel zu erreichen. Wir bedanken uns bei Dwight für seine Leistungen auf dem Court und in der Community von Atlanta."

Howard unterzeichnete erst vergangenen Sommer einen Vertrag über drei Jahre, der ihm rund 70 Millionen Dollar einbringt. In der Saison legte er zwar im Schnitt ein Double-Double auf (13,5 Punkte, 12,7 Rebounds), konnte aber letztlich die Erwartungen nicht erfüllen. In den Playoffs gegen Washington saß er unter anderen zweimal im vierten Viertel komplett auf der Bank.

Nun geht es für den mehrmaligen Defensive Player of the Year in Charlotte weiter. "Er ist ein sehr talentierter Spieler, ein guter Rebounder und Ringbeschützer", erklärte Hornets-GM Rich Cho in einem Statement. Zugleich kommt es auch zu einem Wiedersehen zwischen Hornets-Coach Steve Clifford und Superman. Beide arbeiteten bereits in Orlando zusammen, als Clifford Assistent von Stan van Gundy war.

"Howard hatte seine beste Zeit zusammen mit Clifford. Wir denken, dass diese gute Beziehung sofort von großem Nutzen ist für die kommende Saison", ist sich Cho sicher. Auch Clifford zeigte sich begeistert: "Ich freue mich auf Dwight. Seine Defensivqualitäten werden uns extrem weiterhelfen."

Howard wird in der kommenden Saison 23,5 Millionen Dollar verdienen. Auch dies war ein Grund der Hawks den Center weiterzureichen. Somit wurde mehr Platz für Paul Millsap geschaffen, den Atlanta in der Free Agency dringend halten möchte. Plumlee steht noch drei Jahre unter Vertrag (12,5 Millionen), während Belinelli in sein letztes Vertragsjahr geht, in dem ihm noch 6,6 Millionen zustehen.

