Durant: "Green hat mich nicht angerufen"

Montag, 12.06.2017

Noch auf dem Parkplatz der Oracle Arena hat Green zwei Anrufe getätigt, wie er ESPN erzählt hat. Den ersten bei Bob Myers, dem General Manager der Warriors, um ihm zu sagen, dass er Durant unter Vertrag nehmen soll. Den zweiten bei dem Ex-OKC-Star selbst.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Auf Nachfrage beim Training am Sonntag sagte KD zur Aussage von Green: "Das ist falsch. 100 Prozent falsch." Den genauen Ablauf der Dinge, die zu seinem Wechsel führten, wollte Durant aber nicht erläutern. Er bleibe lieber im Moment und nicht in der Vergangenheit, so die Begründung.

Alles zu den Warriors