Markkanen - und sonst?

Am 22. Juni findet der NBA-Draft in Brooklyn statt (live auf DAZN). SPOX beleuchtet zu diesem Anlass die hoffnungsvollsten Prospects. Nach den Flügelspielern werden nun die besten Big Men der Draftklasse unter die Lupe genommen.

Lauri Markkanen

Position: Power Forward / College: Arizona

Statistiken (per 40 Minuten): 20,2 Punkte, 9,3 Rebounds, 1,1 Assists, 0,7 Blocks, 0,5 Steals

Wurf: 49,2 Prozent aus dem Feld, 42,3 Prozent Dreierquote (69 von 163), 83,5 Prozent Freiwurfquote

Alter: 20,1 / Größe: 2,13 Meter / Spannweite: ca. 2,11 Meter / Gewicht: 102 Kilo

Im Idealfall ein Typ wie: Ryan Anderson, Channing Frye, Hedo Türkoglu

Stärken:

Herausragend effizienter und variabler Schütze

Gutes Ballhandling und Agilität beim Attackieren von Closeouts

Defensives Potenzial durch solide Mobiliät für seine Größe

Schwächen:

Schwacher Shotblocker und Post-Verteidiger aufgrund fehlender Kraft und Länge

Schlechter Rebounder

Schwacher Post-Scorer und Passgeber

Das Wichtigste vorneweg: Lauri Markkanen wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit kein zweiter Dirk Nowitzki. Diese Vergleiche sind ebenso fehlgeleitet wie erwartbar. Markkanen ist weiß, groß, Europäer... und vor allem ein überragender Schütze. Es ist nicht auszuschließen, dass der Finne sogar ein besserer Werfer als der lange Blonde aus Würzburg werden könnte.

© getty

Egal ob als Spot-up-Schütze, aus dem Dribbling, im Pick-and-Pop oder sogar nach Screens: Lauri Markkanen schoß in Arizona die Lichter aus und ist in dieser Hinsicht wohl einer der besten Big Men, die die NCAA jemals gesehen hat. Über 43 Prozent seiner Würfe nahm er von jenseits der Dreierlinie und beinahe ebenso hoch war seine Trefferquote.

Die ständige Furcht der Gegner vor seinem Distanzwurf konnte er außerdem auch beim Zug zum Korb nach Closeouts effektiv ausnutzen. Im Gegensatz zu Nowitzki fehlt ihm jedoch das Playmaking-Potenzial und auch die Gefahr aus dem Post. Es scheint unwahrscheinlich, dass Markkanen jemals in eine Rolle als erste Option einer NBA-Offensive hineinwachsen kann.

Die größeren Probleme zeigen sich jedoch auf der anderen Seite des Feldes. Trotz ordentlicher Athletik und Beweglichkeit ist der Forward defensiv eine potenzielle Schwachstelle. Aufgrund seiner relativ kurzen Arme und fehlenden Kraft ist er weder ein guter Rebounder noch in der Lage, den Ring zu beschützen.

Daher wird ihn wohl kein Team guten Gewissens als Center auflaufen lassen können. Gegen Flügelspieler könnte seine - für einen 2,13-Meter-Riesen eigentlich überdurchschnittliche - Mobilität zu einem Problem werden, im Post fehlt es ihm an der nötigen Kraft, sich gegen massigere Big Men zu behaupten. Zumindest besitzt er wohl den nötigen Basketball-IQ, um sich in eine funktionierende Team-Defense zu integrieren.

Mock Draft: Wer wird der nächste No.1-Pick? © getty 1/20 Die Deutschen: Isaiah Hartenstein (Zalgiris Kaunas) werden gute Chancen zugerechnet, am Ende der ersten Runde gepickt zu werden. Teams wie die Nets, Raptors oder Jazz kämen infrage © getty 2/20 Kostja Mushidi (Mega Leks) zog hingegen kurz vor der Draft zurück und bleibt in Serbien © getty 3/20 Auch Moritz Wagner (F) von den Michigan Wolverines (12,1 Punkte 4,1 Rebounds) bleibt ohne Garantien auf die erste Runde lieber auf dem College © getty 4/20 17: Milwaukee Bucks - Bam Adebayo (PF/C), Kentucky (13,0 Punkte, 8,0 Rebounds) © getty 5/20 16: Chicago Bulls - Jarrett Allen (C), Texas (13,4 Punkte, 8,4 Rebounds) © getty 6/20 15: Portland Trail Blazers - Justin Patton (C), Creighton (12,9 Punkte, 6,2 Rebounds) © getty 7/20 14: Miami Heat - Donovan Mitchell (SG), Louisville (15,6 Punkte, 4,9 Rebounds) © getty 8/20 13: Denver Nuggets - John Collins (C), Wake Forest (19,2 Punkte, 9,8 Rebounds) © getty 9/20 12: Detroit Pistons - Luke Kennard (SG), Duke (19,5 Punkte, 5,1 Rebounds) © getty 10/20 11: Charlotte Hornets - Lauri Markkanen (PF), Arizona (15,6 Punkte, 7,2 Rebounds) © getty 11/20 10: Sacramento Kings - Zach Collins (PF/C), Gonzaga (10 Punkte, 5,9 Rebounds) © getty 12/20 9: Dallas Mavericks - Malik Monk (SG), Kentucky (19,8 Punkte, 2,3 Assists) © getty 13/20 8: New York Knicks - Frank Ntilikina (PG), Straßbourg (5,2 Punkte, 1,4 Assists) © getty 14/20 7: Minnesota Timberwolves - Dennis Smith (PG), NC State (18,1 Punkte, 6,2 Assists) © getty 15/20 6: Orlando Magic - Jonathan Isaac (SF/PF), Florida State (12,0 Punkte, 7,8 Rebounds) © getty 16/20 5: Sacramento Kings - De'Aaron Fox (PG), Kentucky (16,7 Punkte, 4,6 Assists) © getty 17/20 4: Phoenix Suns - Jayson Tatum (SF), Duke (16,8 Punkte, 7,3 Rebounds) © getty 18/20 3: Boston Celtics - Josh Jackson (SF), Kansas (16,3 Punkte, 7,4 Rebounds) © getty 19/20 2: Los Angeles Lakers - Lonzo Ball (PG), UCLA (14,6 Punkte, 7,6 Assists) © getty 20/20 1: Philadelphia 76ers - Markelle Fultz (PG), Washington (23,2 Punkte, 5,9 Assists)

Im Moment ist Lauri Markkanen also "nur" ein effizienter Schütze, der sich durchaus zu einem noch variableren Scorer entwickeln kann. In der Verteidigung sind Big Men, die weder kleineren Spielern an der Dreierlinie hinterherjagen noch den Korb beschützen können, heutzutage jedoch ein Risiko.

Dennoch: Sind die Top-Prospects erst einmal über den Ladentisch gegangen, werden sich einige Teams die Finger danach lecken, sich den zukünftig vielleicht besten Big-Man-Schützen der Liga zu schnappen.

Prognose: Top-12-Pick

Mögliche Teams: Timberwolves, Mavericks, Kings, Pistons

