Medien: CP3 schließt Spurs nicht aus

Freitag, 02.06.2017

Finanziell würde für den 32 Jahre alten Paul vor allem ein Verbleib bei den Clippers Sinn ergeben: Sein bisheriges Team könnte ihm einen Fünfjahresvertrag über bis zu rund 205 Millionen Dollar anbieten, alle anderen Franchises könnten nur einen Vierjahresvertrag über bis zu 152 Millionen bieten.

Wie Marc Stein von ESPN meldet, soll Paul jedoch von der Idee angetan sein, unter Coach Gregg Popovich und an der Seite von Kawhi Leonard einen weiteren Angriff auf den NBA-Titel zu unternehmen. Trotz all seiner bisherigen Erfolge ist CP3 in seiner Karriere noch nicht über die zweite Playoff-Runde hinausgekommen.

Die Free Agency beginnt am 1. Juli, es wird erwartet, dass sich die Spurs ihrerseits stark um ein Treffen mit Paul bemühen werden. Zwar müsste der Champion von 2014 Platz unter der Salary Cap schaffen, um Paul ein hohes Angebot zu unterbreiten, allerdings besteht in San Antonio spätestens nach der Verletzung von Tony Parker enormer Nachholbedarf auf der Point-Guard-Position.

Es gab zuletzt allerdings auch schon Berichte, wonach ein Abschied von Paul aus Los Angeles extrem unwahrscheinlich ist.

Chris Paul im Steckbrief