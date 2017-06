"Müssen über One-and-Done nachdenken"

Freitag, 02.06.2017

"Wir sollten mehr darüber nachdenken und zwar nicht nur vom finanziellen Standpunkt aus Sicht des Tarifvertrags", erklärte Silver im Hinblick auf die unbefriedigende Situation der jungen Spieler, die nach ihrem High-School-Abschluss ein Jahr warten müssen, bevor sie sich für den NBA-Draft anmelden können.

"Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass sie ein Jahr auf die Uni gehen. Wenn sie im NCAA-Tournament gewinnen oder verlieren, ist es ihr letzter Tag." Doch die Spieler haben auch andere Wege gefunden, um das Jahr nach der High School zu überbrücken. Emmanuel Mudiay (China) oder Brandon Jennings (Italien) spielten professionell im Ausland, andere gingen direkt in die D-League.

Auch das Thema der Schonung von Stars und die Länge der Saison riss Silver in seiner PK an. "Das Aussetzen von Spielern ist unumgänglich, allerdings sollte nicht gleich mehrere Starter am gleichen Abend eine Pause bekommen", so der Commissioner.

"Es geht nicht um die 82 Spiele, es geht nicht um die Länge der Saison. Der Knackpunkt ist der Abstand zwischen zwei Spielen. Dort besteht eine Verbindung zwischen Müdigkeit und Verletzungen der Spieler", ist sich Silver sicher.

Gleichzeitig betonte der Nachfolger von David Stern, dass die Pausen für Spieler kein neues Problem seien: "Wenn man sich die vergangenen 30 Jahre anschaut, dann spielen unsere All-Stars ungefähr die gleiche Anzahl an Partien wie früher."

