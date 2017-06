Kings waiven Tolliver an seinem Geburtstag

Freitag, 02.06.2017

Tolliver hatte erst im letzten Sommer einen Zweijahresvertrag über 16 Millionen Dollar in der Hauptstadt Kaliforniens unterschrieben. Allerdings waren nur zwei Millionen garantiert.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Den Rest hätte der Forward nur bekommen, wenn er auch am nächsten Tag noch im Roster gestanden hätte. Damit sparen die Kings sechs Millionen Dollar.

Jetzt anmelden und gewinnen! Dunkest - der NBA-Manager!

Tolliver, der am heutigen Tag seinen 32. Geburtstag feiert, spielte in 65 Spielen für Sacramento. Dabei legte er im Schnitt in seiner einzigen Spielzeit bei den Kings 7,1 Punkte und 3,7 Rebounds in 22,7 Minuten auf.

Anthony Tolliver im Steckbrief