Medien: Millsap testet im Sommer Free Agency

Montag, 22.05.2017

Das berichtet The Vertical. Der All Star hatte noch eine Spieleroption für das kommende Jahr in Höhe von 21,4 Millionen Dollar, ließ diese aber verstreichen.

Dies kam allerdings wenig überraschend, da Millsap bereits andeutete, dass er im Sommer einen neuen langjährigen Vertrag unterschreiben möchte. Auch die Hawks haben bereits klar gemacht, dass Millsap höchste Priorität habe in der kommenden Free Agency.

Millsap hat bereits elf Spielzeiten in der NBA auf dem Buckel und kann somit einen Vertrag bis zu 35 Prozent des Caps unterschreiben. Ein Maximaldeal mit den Hawks würde dem Power Forward rund 35 Millionen Dollar pro Jahr einbringen. Ob Atlanta dies aber zahlen wird, erscheint fraglich.

In 69 Spielen der Regular Season legte Millsap im Schnitt 18,1 Punkte und 7,7 Rebounds auf. In den Playoffs steigerte er seine Produktion noch einmal auf 24,3 Zähler und 9,3 Boards pro Partie in der Serie gegen die Washington Wizards.

Paul Millsap im Steckbrief