Wagner zufrieden mit Combine

Samstag, 13.05.2017

Am Rande der NBA Draft Combine gab Moritz Wagner einen Eindruck in seine Gefühlswelt. Die ist gerade hinsichtlich das Drafts noch immer durcheinander. Bis zum 24. Mai muss er sich entscheiden, ob er ans College zurückkehrt oder den Sprung in den Draft wirklich wagt. "Ich bin mir noch immer nicht sicher und definitiv noch im Prozess der Entscheidungsfindung", gab Wagner zu.

Mit der Combine war der Deutsche aber zufrieden. Am Donnerstag hatte er 13 Punkte aufgelegt und eine starke Leistung vor den Augen der NBA-Scouts gezeigt, am Freitag traf er auf dem Court des Quest Multisport in Chicago aber nur noch 3 seiner 15 Wurfversuche aus dem Feld. Wagner wollte das aber nicht überbewerten und betonte: "Ich habe mich an beiden Tagen gut gefühlt. Manchmal fallen die Würfen halt nicht."

Zu seiner Gesamterfahrung bei der Combine fasste der 20-jährige Berliner zusammen: "Es ist ehrlich gesagt nicht leicht, auf einem so hohen Level zu spielen, aber es ist sehr spannend. Ich habe glaube ich die ganze Zeit hart und engagiert gespielt. Das ist das wichtigste für mich, auch wenn es offensiv oder defensiv mal nicht so läuft."

Bei den physischen Tests schnitt Wagner ebenfalls gut ab. Seine Spannweite lag im oberen Drittel. Seine Handgröße erreichte gemeinsam mit Duke-Star Harry Giles den höchsten gemessenen Wert.

