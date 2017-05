Mavs vor Verpflichtung von Ding Jinhui?

Samstag, 13.05.2017

Laut Mavs-Insider Eddie Sefko von der Dallas Morning News haben die Dallas Mavericks alle Räder in Bewegung gesetzt, um sich in diesem Sommer die Dienste des Chinesen Ding Jinhui zu sichern. Der 27-Jährige gehört in seiner Heimat zu den großen Stars, war 2011 schon für den NBA-Draft angemeldet, wurde damals aber nicht gezogen. Nun könnte er sein spätes Glück in der NBA finden.

Mavericks-Owner Mark Cuban wollte die Medlung nicht vor dem 1. Juli kommentieren, also dem Zeitpunkt, an dem Verpflichtungen offiziell bekanntgegeben werden dürfen. Allerdings deuten einigen Zeichen auf eine Verpflichtung hin. So steht Jinhui in Dallas' Aufgebot für das Summer Camp und soll laut Sefko auch zum Trainings-Camp-Roster gehören.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Außerdem hatte Cuban bereits in der abgelaufenen Saison einen Mandarin sprechenden Angestellten verpflichtet und bereits häufiger über die Vermarktungsmöglichkeiten in China gesprochen. Ding, der seit 2006 bei den Zheijang Golden Bulls unter Vertrag steht, soll aber nicht nur die Bekanntheit der Mavs in China steigern, sondern auch auf dem Feld helfen.

Die Dallas Mavericks im Überblick