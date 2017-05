Kobe: "Ich stehe jedem zur Verfügung"

Mittwoch, 10.05.2017

Thomas hatte vor einigen Tagen verraten, dass er während der laufenden Postseason mehrfach mit Bryant Game-Film am Telefon durchgesprochen habe. Kobe bestätigte dies und verriet zudem, dass er auch mit James Harden, Kyrie Irving, Russell Westbrook und Gordon Hayward in Kontakt stünde.

"Ich stehe ihnen allen zur Verfügung", sagte Bryant. "Jeder kann sich bei mir melden. Es ist ein offenes Buch." Im Falle von Thomas habe er sich allerdings selbst gemeldet, nachdem er erfahren hatte, dass Thomas' Schwester Chyna bei einem Autounfall ums Leben gekommen war.

"Ich habe ihm nur gesagt: 'Ich kann dir nicht sagen, ob du dich dazu entscheiden solltest, zu spielen. Natürlich kann ich mich nicht in das hineinversetzen, was du gerade durchmachst'", erinnerte sich Bryant. "'Vielleicht kannst du in einigen Momenten auf dem Feld etwas Frieden finden.'"

"Kompletter Nonsens"

Thomas entschied sich, zu spielen, und meldete sich wenige Tage später erneut, als seine Celtics gegen die Bulls mit 0-2 hinten lagen, um gemeinsam Game-Film zu studieren. "Ich habe ihm gerne dabei geholfen", sagte Bryant. "Er hatte den Mut, darum zu bitten. Ich habe das gleiche mit Michael Jordan gemacht, als ich ein junger Spieler war."

In den vergangenen Tagen hatten sich einige Leute darüber gewundert, dass die Lakers-Legende einem Spieler der Celtics hilft, dies bezeichnete Bryant jedoch als "kompletten Nonsens" und erklärte: "Ich liebe es, IT zuzusehen. Er geht jeden Abend raus und gibt alles, was er hat. Er spielt auf einem selten gesehenen Level. Wenn Russ und James nicht solche unfassbaren Saisons gespielt hätten, würdet ihr alle die ganze Zeit über Isaiah sprechen."

Auch zu der Frage, ob die Dominanz der Warriors und Cavaliers problematisch sei, hatte Bryant eine eindeutige Meinung: "Warum sollte das schlecht für Basketball sein? Das macht keinen Sinn. Nur weil es voraussehbar ist, ist es schlecht? Ich weiß, dass ich am nächsten Morgen aufwachen werde. Ist das etwas Schlechtes? Ich denke nicht."

