08er Celtics: Allen "muss das Eis brechen"

Dienstag, 09.05.2017

Die Celtics wollen in Kürze bei einer von Rondo organisierten Party ihren Titel gemeinsam feiern, der heutige Bulls-Guard sagte jedoch, dass Allen dabei wohl keine Einladung erhalten würde. Am Montag sprachen die fünf Spieler darüber, warum sie von Allens Wechsel im Jahr 2012 noch immer irritiert sind.

"Für mich ist es so: Es geht nicht darum, was er getan hat, sondern darum, wie er es getan hat", sagte Perkins. "Wir hatten eine Familie zusammen gegründet. Wir haben zusammen geweint, über alles Mögliche geredet. Wenn man sich dazu entscheidet, solch ein Team zu verlassen, dann sollte man es meiner Meinung nach anders angehen."

Pierce sah dies ganz ähnlich: "Mich hat es am Anfang verletzt, wie es gelaufen ist. Ich dachte, wir hätten hier eine Bruderschaft aufgebaut. Deswegen hat es mich verletzt, dass Ray uns nicht einmal vorher Bescheid gesagt hat oder uns eine Erklärung gegeben hat. Das hätte alles einfacher gemacht - obwohl es Miami war, ein Team, das wir alle gehasst haben. Aber jetzt ist es unangenehm. Ich habe seit einigen Jahren nicht mit Ray gesprochen."

Garnett bezeichnete die Situation mit Allen als "sensibel", sagte aber auch, dass die Zeit alle Wunden heilt und dass er keine Abneigung gegen "Jesus Shuttlesworth" habe. Er hoffe darauf, dass das Team sich eines Tages wieder mit Allen vertragen werde. Der erste Schritt in diese Richtung müsse jedoch von Allen kommen, sagte Perkins.

"Zu diesem Zeitpunkt liegt es nicht an jemandem in diesem Raum, das Eis zu brechen", sagte Perkins. "Es liegt an Ray, das Eis zu brechen. Wenn er sich hier mit jemandem wieder vertragen möchte, soll er das Telefon in die Hand nehmen und sagen: 'Hey Pierce, ich habe mich damals falsch verhalten.' Wir sollten das einfach hinter uns bringen. Wir haben viel zusammen erreicht."

