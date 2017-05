Schröder kehrt in DBB-Auswahl zurück

Montag, 29.05.2017

Vor der EuroBasket in Finnland, Israel, Rumänien und der Türkei (31. August bis 17. September) gab Schröder am Montag in seiner Heimatstadt Braunschweig eine Pressekonferenz und bekräftigte: "Wenn ich fit bin, stehe ich für die Nationalmannschaft immer zur Verfügung, dann bin ich immer da."

Schröder debütierte im Juli 2014 im Nationalteam und absolvierte bislang 21 Länderspiele, in denen er im Durchschnitt 15,8 Punkte erzielte.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Seinen bislang letzten Auftritt im DBB-Dress hatte der Point Guard beim Vorrunden-Aus während der EM 2015 an der Seite von Dirk Nowitzki in Berlin. 2016 musste er wegen Verpflichtungen in Atlanta auf die Teilnahme an der EM-Qualifikation verzichten.

Dennis Schröder im Steckbrief