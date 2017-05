Denken die Mavericks über Anthony nach?

Sonntag, 07.05.2017

Wie Mavs-Insider Eddie Sefko von Dallas Morning News herausgefunden hat, scheinen die Dallas Mavericks zwar noch kein großes Interesse an Carmelo Anthony gezeigt zu haben, der Name des Knicks-Stars geistert aber bereits seit einigen Jahren durch die Gedanken der Mavs-Verantwortlichen, die Anthony schon mehrfach versucht haben, per Free Agency zu verpflichten.

Laut Sefko scheint eine Verpflichtung von Anthony zwar unrealistisch, weil die Mavericks derzeit dabei sind, ein junges Team aufzubauen und die Mentalität von Anthony derzeit nicht nach Dallas passt, doch Diskussionen über eine angebliche Verpflichtung scheint es zu geben.

Einer der Anhaltspunkte für die Diskussionen ist die Zukunft von Dirk Nowitzki, der in seine 20. Saison geht und mit einem fitten Anthony als Teamkollege eventuell noch einmal die Chance auf einen Playoff-Run hätte. Diese Aussicht scheint den Mavs bislang noch kein konkretes Angebot wert.

