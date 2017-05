LeBron: "Ich werfe wegen MJ mit rechts"

Samstag, 06.05.2017

"Ich bin eigentlich Linkshänder", sagte James, der beispielsweise mit der linken Hand schreibt, aber beim Werfen im Normalfall die rechte Hand benutzt. "Ich weiß ehrlich gesagt nicht, warum ich beim Basketball überhaupt ein Rechtshänder geworden bin. Ich glaube, dass ich mit rechts werfe, weil MJ das getan hat, auch Penny Hardaway, die Jungs, zu denen ich als Kind aufgeschaut habe. Ich sah sie mit rechts werfen, also habe ich mir das auch angewöhnt."

Er sei jedoch in der Lage, auch mit links zu werfen, weil ihm bereits in jungen Jahren von seinem Coach in der Little League gesagt wurde, dass man als Basketballspieler nicht von einer Hand abhängig sein dürfe. "Er hat mir gesagt: 'Wenn du keinen Korbleger mit links schaffst, wirst du es nicht allzu weit bringen.' Das hat er mir in meinem allerersten organisierten Training gesagt und es mir danach beigebracht", blickte James zurück.

Als Kind habe er gedacht, dass es "cooler" aussehen würde, wenn man mit der rechten Hand wirft, und sich deshalb vor allem darauf konzentriert. "Als ich älter wurde, habe ich mich ein bisschen darüber geärgert. Die Würfe von Linkshändern sehen viel außergewöhnlicher aus", grinste der 32-Jährige rückblickend.

James hat mit den Cavaliers die ersten sieben Playoff-Spiele gewonnen und hat am Sonntag die Chance, gegen Toronto den zweiten Sweep in Serie klarzumachen. In den Playoffs legt er bisher 34,3 Punkte, 9 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt auf.

LeBron James im Steckbrief