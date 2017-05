Lue: "Es ist genau wie bei Jordan"

Sonntag, 07.05.2017

Seit 2010 hat kein Team ohne James die Eastern Conference gewonnen, auch in diesem Jahr gelten die Cavaliers abermals als Topfavorit auf die Finals. Teams wie die Pacers, Bulls und nun auch Toronto sind mehrfach an den Cavaliers beziehungsweise vorher den Heat gescheitert, einige davon sind in der Folge auseinandergebrochen. Lue kommt das bekannt vor, wie er zu The Vertical sagte.

"Es ist genau wie bei Michael Jordan", erklärte Lue. "Es gibt einen Grund warum Spieler wie Charles Barkley, Patrick Ewing oder Reggie Miller nie einen Titel gewonnen haben. Sie sind nie an Jordan vorbeigekommen. Und in dieser Ära ist LeBron James der Grund."

James ist zwar mittlerweile 32 Jahre alt, seine derzeitige Form gibt allerdings keinen Anlass dazu, an seiner Klasse oder Fitness zu zweifeln. In den Playoffs legt er bisher 34,3 Punkte, 9 Rebounds und 7,3 Assists im Schnitt auf. In Spiel 4 am Sonntag hofft er mit den Cavs darauf, das elfte Playoff-Spiel in Folge zu gewinnen (21.30 Uhr im LIVESTREAM).

LeBron James im Steckbrief