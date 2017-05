6-0! Dubs-Maschine widersteht den Jazz

PLATZ 25: Bruce Bowen - 168 Dreier in 135 Spielen - Miami Heat, San Antonio Spurs

PLATZ 24: Danny Green - 169 Dreier in 86 Spielen - San Antonio Spurs (Stand: 3. Mai 2016)

PLATZ 22: Kyle Korver - 172 Dreier in 96 Spielen - Philadelphia 76ers, Utah Jazz, Chicago Bulls, Atlanta Hawks, Cleveland Cavaliers (Stand: 3. Mai 2017)

PLATZ 22: Danny Ainge - 172 Dreier in 193 Spielen - Boston Celtics, Portland Trail Blazers, Phoenix Suns

PLATZ 21: John Starks - 176 Dreier in 96 Spielen - New York Knicks, Utah Jazz

PLATZ 20: Steve Nash - 178 Dreier in 120 Spielen - Phoenix Suns, Dallas Mavericks, Los Angeles Lakers

PLATZ 19: Dan Majerle - 181 Dreier in 123 Spielen - Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers, Miami Heat

Platz 18: Kevin Durant - 189 Dreier in 94 Spielen - Oklahoma City Thunder, Golden State Warriors (Stand: 3. Mai 2017)

PLATZ 17: Rasheed Wallace - 190 Dreier in 177 Spielen - Portland Trail Blazers, Detroit Pistons, Boston Celtics

PLATZ 15: Michael Finley - 200 Dreier in 129 Spielen - Dallas Mavericks, San Antonio Spurs, Boston Celtics

PLATZ 15: Scottie Pippen - 200 Dreier in 208 Spielen - Chicago Bulls, Houston Rockets, Portland Trail Blazers

PLATZ 14: Klay Thompson - 210 Dreier in 69 Spielen - Golden State Warriors (Stand: 3. Mai 2017)

PLATZ 13: J.R. Smith - 213 Dreier in 95 Spielen - Denver Nuggets, New York Knicks, Cleveland Cavaliers (Stand: 3. Mai 2017)

PLATZ 12: Jason Terry - 219 Dreier in 121 Spielen - Dallas Mavericks, Boston Celtics, Houston Rockets, Milwaukee Bucks (Stand: 3. Mai 2017)

PLATZ 11: Jason Kidd - 236 Dreier in 158 Spielen - Phoenix Suns, New Jersey Nets, Dallas Mavericks, New York Knicks

