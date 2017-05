17 NBA-Teams nehmen an 2K-Liga teil

Freitag, 05.05.2017

Die NBA 2K League wird im Jahr 2018 debütieren und aus den Celtics, Cavaliers, Mavericks, Pistons, Warriors, Pacers, Grizzlies, Heat, Bucks, Knicks, Magic, 76ers, Blazers, Kings, Raptors, Jazz und Wizards bestehen. Alle 17 Teams haben sich für drei Jahre zur Teilnahme verpflichtet und kassieren dafür rund 750.000 Dollar, wie ESPN berichtet.

"Dies ist der Schritt für eine vielversprechende Liga, die die besten Spieler der Welt zusammenbringt und Wettbwerb auf einem hohen Niveau auf einer internationalen Bühne zeigt", sagte NBA2K eSports League Managing Director Brendan Donohue in einem Statement. "Wir freuen uns darauf, etwas wirklich einzigartiges für Basketball und für Spieler rund um den Globus zu kreieren."

Bereits im Februar hatten die NBA und Take-Two bekannt gegeben, dass sie gemeinsam eine Liga kreieren wollten. Viele der beteiligten Parteien, darunter Mavs-Besitzer Mark Cuban, hatten bereits in der Vergangenheit in eSports investiert. Dieser jüngste Schritt repräsentiert indes den ersten Vorstoß einer gesamten Liga in die Gaming-Welt.

"Es macht Spaß, wir werden gerne teilnehmen", sagte etwa 76ers-CEO Scott O'Neil zu ESPN. "Es gibt noch viel zu lernen, was etwa die Infrastruktur angeht, wie der Draft funktioniert, und so weiter. Aber wir freuen uns, auf diesem Weg vor allem unsere jüngeren Fans auf eine neue Art und Weise zu erreichen."

