Medien: Saisonaus für Parker

Donnerstag, 04.05.2017

Wie Adrian Wojnarowski von The Vertical berichtet, muss sich Parker einer Operation unterziehen, die seine Saison beenden würde.

Es deutete sich bereits an, als Parker im vierten Viertel von seinen Teamkollegen vom Feld getragen werden musste. Der Franzose war nicht mehr in der Lage sein linkes Bein zu belasten. Zuvor war er ohne gegnerischen Kontakt zu Boden gegangen.

Trotz des Schocks siegten die Spurs am Ende deutlich und konnten so die Serie der Western Conference Semifinals mit den Rockets ausgleichen. Spiel 3 findet von Freitag auf Samstag in Houston statt. Dort wird dann wohl Parker-Backup Patty Mills mehr Minuten bekommen und eine größere Rolle einnehmen.

Nach einer sehr durchwachsenen Saison spielte Parker bislang die beste Postseason seit der Meisterschaft 2014 mit den Spurs. In acht Spielen legte der 34-Jährige knapp 16 Punkte und 3 Assists auf und traf starke 52,6 Prozent seiner Würfe.

