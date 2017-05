Mega-Comeback! Dubs gewinnen wilden Auftakt

Montag, 15.05.2017

Die Spurs kamen sensationell stark aus den Startlöchern und sicherten sich das erste Viertel mit 30:16. Diese Führung bauten sie zunächst auf 25 Punkte aus - was auch an einem bärenstarken Kawhi Leonard lag, der Mitte des dritten Viertels bereits 26 Punkte auf dem Konto hatte.

Dann knickte er allerdings zweimal in Folge um und humpelte in die Kabine, aus der er nicht mehr zurückkehrte. Infolgedessen konnte sein Team das Niveau nicht mehr aufrecht erhalten und die Warriors drehten das Spiel.

Stephen Curry war der Initiator eines zwischenzeitlichen 18:0-Runs und legte insgesamt 40 Punkte (7/16 3FG) auf. Kevin Durant steuerte 34 Zähler bei, während Klay Thompson ungewöhnlich blass blieb (6 Punkte).

Bei den Spurs versuchte sich LaMarcus Aldridge vergeblich, gegen die Niederlage zu stemmen. Mit 28 Punkten und 8 Rebounds war er Spurs-Topscorer.

Der SPOX-Spielfilm:

Vor dem Tip-Off: Interims-Coach Mike Brown setzte bei den Dubs auf Altbewährtes und schickte Curry, Thompson, Green, Durant und Pachulia aufs Parkett. Die Spurs hielten wie zuletzt gegen die Rockets mit Mills, Green, Leonard, Aldridge und Gasol dagegen.

1. Viertel: Die Spurs suchten mehrfach den Weg in den Post und kamen dort - gerne via Aldridge - zum Erfolg. Die Warriors trafen noch nichts von draußen, sodass LMA per Dreipunktspiel auf +6 für die Gäste stellte. Auf der anderen Seite gab es fahrige Turnover - ungewöhnlich. So setzten sich die Spurs zunächst ab: 30:16 San Antonio.

2. Viertel: Leonard beantwortete per Dunk eventuelle Fragen nach seinem Gesundheitszustand und kam auch kurze Zeit später per Drive zum Erfolg. Die Dubs hatten überhaupt keinen Zugriff und brauchten die nächste Auszeit. Was folgte dann? Der nächste Turnover - und einfache Punkte von Manu. Auch die Bretter gehörten klar den Gästen. Dann endlich - aus Sicht der Fans - der erste Curry-Dreier, der sofort die Hoffnung auf das Comeback schürte. Drei Offensiv-Rebounds in Folge der Spurs waren aber der nächste Dämpfer. 62:42 San Antonio schon!

3. Viertel: Steve Kerr war in der Halbzeit beim Team und hielt die Ansprache. Curry traf einen schnellen Dreier - wichtig für die Dubs. Doch LMA antwortete ganz wild von Downtown! Was für ein Schlagabtausch zu diesem Zeitpunkt. Dann das: Leonard knickte nach einem Jumpshot um, nachdem er über die eigenen Bankleute gestolpert war. Doch es ging weiter für ihn - allerdings nur kurz! Nachdem er erneut umknickte (Pachulias Fuß war bei einer Landung im Weg), ging es in die Kabine. Er sollte nicht mehr zurückkehren. Defensiv waren die Dubs nun besser im Spiel und kämpften sich heran - ein Thompson-Dreier ließ es einstellig werden, Curry legte nach - Wahnsinn! Die Dubs hatten einen 18:0-Run geschafft. Aldridge und Ginobili beruhigten die Lage. 90:81 San Antonio.

4. Viertel: Durant traf einen Fastbreak-Dreier - spätestens jetzt war es ein Krimi (88:94). Als KD per Dunk nachlegte, war die Oracle Arena ein Tollhaus. Es folgte der nächste Durant-Dreier - Splash. Doch die Spurs blieben zäh und knapp in Front. Wie lange noch? Bis 4 Minuten vor Schluss - dann brachte Durant seine Farben am Brett in Führung. Allerdings übersahen die Refs einen klaren Schrittfehler. Die Spurs blieben am Ball und zogen dank LMA erneut vorbei. Die Antwort lieferte Curry - der Ausgleich! Ein Dreipunktspiel von Green und ein Leger von Curry ließen das Pendel zu Gunsten der Warriors umschwingen. Dann wurde es wild: Ginobili dunkte, Mills klaute Thompson den Ball und versenkte beide Freebies (111:110 Warriors bei noch 32 Sekunden). Die Spurs foulten nicht, Curry traf einen Floater. Im Gegenzug verwarf Aldridge einen Ecken-Dreier, doch die Spurs blieben am Ball. Mills ging bei 0,5 Sekunden an die Linie (+3 für die Warriors). Den ersten Freiwurf traf er planmäßig, den zweiten verwarf er absichtlich - doch die Warriors sicherten sich den Ball und gewannen mit 113:111.

Game 1: Warriors vs. Spurs: Hier geht's zum BOXSCORE

Stephen Curry: Das Babyface ist groß geworden © getty 1/25 Das Basketballspielen wurde Stephen Curry in die Wiege gelegt, schließlich war schon sein Vater Dell Curry in der NBA aktiv /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern.html © getty 2/25 Bereits bei seinem eher unbekannten College-Team, den Davidson Wildcats, war der Point Guard nur schwer zu stoppen. In drei Uni-Jahren legte er im Schnitt aber mehr als 25 Punkte auf /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=2.html © getty 3/25 Auch wenn ihn aufgrund seines schmächtigen Körpers viele eher kritisch sahen, hinderte das die Golden State Warriors nicht daran ihn 2009 an 7. Stelle zu draften /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=3.html © getty 4/25 Dort wurde er mit dem 2011 gedrafteten Klay Thompson zusammengeführt, mit dem er seitdem die Splash Brothers bildet. Logisch, dass ein Spitzname bei dem starken Shooting der beiden nicht lange auf sich warten ließ /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=4.html © getty 5/25 Nach seinem zweiten Platz beim Rookie of the Year Award 2010 war er auch als Sophomore weiter erfolgreich. In seiner zweiten Saison gewann er die NBA Skills Challenge und zeigte, dass mit dem Ball nur wenige so gut umgehen können, wie er /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=5.html © getty 6/25 Doch gleich mehrere Knöchelverletzungen ließen Zweifel an Currys Profisport-Tauglichkeit aufkommen. In der Saison 2011/2012 konnte er nur 26 Spiele bestreiten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=6.html © getty 7/25 Aber die Warriors glaubten an ihn und Curry unterschrieb eine Rookie-Extension über vier Jahre und 44 Mio. Dollar, die für das Team nicht ohne Risiko war. Doch in der Saison 2012/2013 folgte der endgültige Durchbruch... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=7.html © getty 8/25 Curry wurde die Ehre zuteil, bei seinem ersten All-Star-Game direkt zu starten. Schnell zog er in der Gunst der NBA-Fans an Point-Guard-Liebling Chris Paul vorbei /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=8.html © getty 9/25 In der Postseason 2013 sorgten die Dubs für Aufsehen, als sie die Spurs um Spielmacher-Legende Tony Parker an den Rand der Niederlage brachten /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=9.html © getty 10/25 Durch seine starken Leistungen in der besten Basketballliga der Welt wurde Curry auch beim Team USA einer der wichtigsten Spieler. Zwar fehlt ihm noch Olympiagold, aber zwei Weltmeistertitel darf er bereits sein Eigen nennen /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=10.html © getty 11/25 Dass Curry der beste Distanzschütze der Association ist, stellte er beim Dreier-Contest 2015 unter Beweis. Mit 286 getroffenen Longballs in der Saison verbesserte er zudem seinen eigenen Rekord /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=11.html © getty 12/25 Im Rennen um den MVP Award setzte sich Curry mit einer bockstarken Saison gegen LeBron James und James Harden durch. Adam Silver überreichte ihm die Trophäe während der Playoffs 2015 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=12.html © getty 13/25 Auch privat läuft es für den Superstar. 2011 Heiratete er seine langjährige Freundin Ayesha Alexander... /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=13.html © getty 14/25 ... 2012 kam Tochter Riley zur Welt. Und bei einigen Pressekonferenzen stahl ihm das extrovertierte Mädchen mit Leichtigkeit die Show /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=14.html © getty 15/25 Nach einer Saison mit 67 Siegen spielten sich die Warriors 2015 in die Finals, wo es zu einem erbitterten Kampf mit den Cleveland Cavaliers kam /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=15.html © getty 16/25 Am Ende siegte Golden State mit 4-2 und holte die erste Championship seit 40 Jahren nach Oakland. Andre Iguodala, der die Kreise von LeBron James enorm einengte, wurde zum Finals-MVP gekürt - und Curry freute sich mit ihm /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=16.html © getty 17/25 2015/2016 läuft noch besser - zumindest in der Regular Season. Mit einer Bilanz von 73-9 brechen sie den Rekord der legendären 1996er-Bulls /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=17.html © getty 18/25 In dieser Saison hat sich Curry auch noch einmal persönlich verbessert. Er versenkte insgesamt sensationelle 402 Dreier - einsamer Rekord! /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=18.html © getty 19/25 Mit 30,1 Punkten pro Spiel (45,4 Prozent Dreier), 6,7 Assists und 2,1 Steals ist er einfach nicht zu stoppen /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=19.html © getty 20/25 Die Belohnung: Der zweite MVP-Award in Folge! /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=20.html © getty 21/25 In den Playoffs sind die Dubs natürlich der haushohe Favorit. Doch schon in der Conference Finals gegen die Thunder strauchelt das Superteam - gewinnt die Serie aber trotz 1-3-Rückstand in einem Game 7 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=21.html © getty 22/25 In den Finals kommt es erneut zum Duell mit den Cavs. Zunächst läuft alles nach Plan: Nach 4 Spielen führen die Dubs die Serie scheinbar souverän mit 3-1 /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=22.html © getty 23/25 Doch Cleveland feiert eines der größten Comebacks der NBA-Geschichte und forciert Game 7! Dort entscheidet Kyrie Irving mit seinem Dreier die Championship /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=23.html © getty 24/25 Dies ist die wohl größte Enttäuschung in der bis dahin bilderbuchmäßigen Karriere Currys /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=24.html © getty 25/25 Doch die Dubs rüsten im Sommer 2016 auf und verpflichten sensationell Free Agent Kevin Durant! Doch der ist derzeit verletzt und die Dubs kämpfen vor den Playoffs um den Top Seed mit den Spurs /de/sport/diashows/stephen-curry/golden-state-warriors-karriere-in-bildern,seite=25.html

Der Star des Spiels: Stephen Curry. Als Durant noch nicht aufgetaut war, gab er den Allein-Unterhalter in der Offense. Er traf seine typischen Dreier und penetrierte immer wieder in die Zone. In der Crunchtime lieferte er zunächst den wichtigen Ausgleich von Downtown und traf wenige Sekunden vor Schluss einen ganz wichtigen Floater über Aldridge hinweg - clutch! Am Ende kam er auf 40 Punkte (14/26 FG) bei 7/16 aus dem Dreipunkte-Land.

Der Flop des Spiels: Patty Mills. Der Australier wirkte zuweilen überfordert. Ihm gelang es nicht, in den kritischen Phasen sein Team zu beruhigen. So hatten ihn die Dubs als Schwachpunkt ausgemacht und hetzten Double-Teams auf ihn, auf die er hektisch reagierte. Im eigenen Abschluss blieb er ebenfalls ungefährlich (5 Punkte, 1/8 3FG).

Das fiel auf:

Die Spurs spielten ihre Größenvorteile zunächst hervorragend aus. Der Ball wanderte gerne in den Post zu Aldridge, der sehr physisch agierte und im Eins-gegen-Eins kaum zu stoppen war. Auch Leonard hatte keinen adäquaten Gegner, da sich Green aufgrund früher Fouls zurückhalten musste. So penetrierte Kawhi energisch zum Brett. Die Folge: 34 Spurs-Punkte in der Zone nach den ersten 24 Minuten (gegenüber 12 bei den Dubs).

Auch am Brett waren die Texaner überlegen. Bezeichnend eine Sequenz Mitte des zweiten Viertels: Nachdem Curry die Menge mit einem Dreier geweckt hatte, durften die Spurs im Angriff darauf gleich viermal (!) in Folge abschließen, da die kleine Dubs-Aufstellung nicht die Finger an den Spalding bekam. Jedoch: In der zweiten Halbzeit wendete sich das Blatt im Rebounding-Duell.

Ein Grund dafür: Sowohl Aldridge, als auch Gasol hatten Foulprobleme. Anfang des vierten Viertels hatte LMA 4, Gasol 5 Stück auf dem Konto. Deshalb konnte Pop nicht mehr auf die große Aufstellung mit den beiden zusammen auf dem Feld zurückgreifen.

Im dritten Viertel ließen sich die Spurs auf ein Shootout ein, was gegen Golden State bekanntlich nicht unbedingt die beste Idee ist. Doch offenbar war das Team von Gregg Popovich im Tunnel und ließ sich auch nicht davon beeindrucken, dass Curry von Downtown heiß lief. Ob Leonard, Simmons oder Aldridge - auf jeden Steph-Dreier gab es die postwendende Antwort. Zumindest noch im dritten Viertel.

Als Leonard verletzungsbedingt raus musste, brach die Offense der Spurs zwischenzeitlich völlig ein. Die Warriors setzten auf aggressive Double-Teams gegen Green, Aldridge oder Ginobili, die sich daraus oft nicht befreien konnten und Fehlpässe spielten. Daraus generierten die Dubs Fastbreaks, Selbstvertrauen und einen 18:0-Run.

Der endgültige Wendepunkt gelang den Dubs mit folgendem Lineup: Curry, Livingston, Thompson, Green und Durant. Da Leonard verletzt war, konnte KD im Eins-gegen-Eins niemand aufhalten, zumal die Bigs Foulprobleme hatten. Ein weiterer entscheidender Faktor: Mismatches im Backcourt, die vor allem Livingston durch Aufposten gegen Mills oder Murray ausnutzte.

