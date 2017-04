Gebrochener Daumen! Playoff-Rondo fällt aus

Freitag, 21.04.2017

Rondo konnte in der Regular Season erneut nur selten an die glorreichen Zeiten im Celtics-Jersey erinnern. Doch pünktlich zur entscheidenden Phase der Saison erlebte "Playoff-Rondo" seine Reinkarnation.

In Spiel zwei sammelte der Spielmacher der Bulls in 40 Minuten 11 Punkte, 9 Rebounds, 14 Assist und 5 Steals.

Als Ersatz stehen Fred Hoiberg mehrere Optionen offen. Den Ballvortrag werden wohl zunehmend Jimmy Butler und Dwayne Wade übernehmen. Wer aber bekleidet die Eins? Rondos bisheriger Back-up Jerian Grant wäre die logische Konsequenz.

Möglich wäre auch, dass Paul Zipser als bisher zuverlässiger Sixth Man in die Starting Five rückt. Der Deutsche überzeugte in den ersten beiden Spielen gegen Boston auf dem Flügel. "Er hat bisher einen großen Einfluss auf diese Serie", erkannte sogar Celtics-Coach Brad Stevens neidlos an.

