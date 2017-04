Durant: Comeback am Samstag geplant

Donnerstag, 06.04.2017

Mit einer Knieverletzung verpasste Durant die letzten 19 Spiele der Warriors. Wie das Team aus der Bay Area am Mittwoch bekannt gab, hat Durant grünes Licht von den Ärzten bekommen und darf wieder ohne Einschränkungen am Training teilnehmen.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der ehemalige MVP soll sein Comeback aller Voraussicht nach am Samstag gegen die New Orleans Pelicans geben, so das Team.

Kevin Durant Harden im Steckbrief