Nowitzki: "Dachte, Barnes wäre ein Bust"

Donnerstag, 06.04.2017

In der Nowitzki-Ära verloren die Dallas Mavericks noch nie so oft wie in dieser Saison (45 Mal). Dirk Nowitzki kann der Lage jedoch positives abgewinnen.

"Es macht Spaß, Spieler um einen zu haben, die arbeiten wollen, die lernen wollen, die besser werden wollen", sagt der 38-Jährige zu ESPN und fühlt sich an seine Jugend erinnert: "Es macht Spaß. Es macht Spaß, diese Jungs zu beobachten und dabei mich selbst vor 15 Jahren zu erkennen, als ich noch nicht wusste, ob ich es schaffen würde."

Vor allem über Sommer-Neuzugang Harrison Barnes findet der zukünftige Hall of Famer positive Worte: "Er war unglaublich dieses Jahr. Ich glaube, niemand hat das kommen gesehen. Wir verbringen viel zu Zeit zusammen, im Flugzeug sitzen wir nebeneinander."

Zu Anfang der Zusammenarbeit war der ehemalige MVP jedoch noch nicht vollends von Barnes überzeugt, wie Nowitzki es selbst scherzend zugab: "Mann, ich dachte in der Preseason, du wärst ein Bust."

Dirk Nowitzki im Steckbrief