Wade: Rückkehr vor den Playoffs?

Donnerstag, 06.04.2017

ESPN zufolge ist es gut möglich, dass Wade in den nächsten Tagen auf den Court zurückkehren könnte. Am Mittwoch habe er bereits voll mittrainieren können, nun gelte es, seine Reaktion darauf abzuwarten und zu evaluieren, ob eine Rückkehr im Spiel gegen Brooklyn am Samstag möglich sei.

"Er sah heute gut aus beim Training", sagte Bulls-Coach Fred Hoiberg. "Es war ein gutes, beherztes Workout. Dwyane hat an fast allen Drills mit Kontakt teilgenommen. Das wichtige für ihn ist jetzt, dass er seine Kondition und sein Timing zurückbekommt. Es war aber toll zu sehen, dass er wieder dabei war und mitmachen konnte."

Das Spiel gegen die Sixers am Donnerstag werde Wade auf jeden Fall noch verpassen, für Samstag ließ sich Hoiberg jedoch das Fenster offen. "Es ist noch zu früh, das endgültig zu entscheiden", sagte Hoiberg.

Während Wade selbst nach der Traininseinheit nicht zur Verfügung stand, freute sich Jimmy Butler darüber, seinen Star-Kollegen wieder auf dem Court zu sehen: "Es ist schön, ihn wieder Basketball spielen zu sehen. Aber ich will natürlich, dass er dann zurückkommt, wenn er bei 100 Prozent ist und sich nicht zurückhalten muss. Er sagt aber, dass es ihm gut geht, und das ist das Wichtigste."

Dwyane Wade im Steckbrief