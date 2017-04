2-0? Auch Wade überrascht

Freitag, 21.04.2017

"Soll ich lügen?", fragte D-Wade die anwesenden Journalisten vor dem Training am Dienstag. "Wir sind ein selbstbewusstes Team, aber man glaubt nicht, dass man nach Boston fährt und gleich die ersten beiden Spiele gewinnt. Man versucht, eins zu klauen, das ist das Ziel. Aber wenn man das eine hat, dann geht es um das nächste. Niemand hat gedacht, dass wir 2-0 führen werden. Aber hier stehen wir nun und wir haben es uns verdient."

Weiter sagte der Altmeister: "Wir haben sehr gut gespielt. Ich bin mir sicher, dass es einiges gibt, dass sie verbessern wollen., aber das müssen wir auch. Also sollen sie das ruhig machen."

Wade erzielte im zweiten Spiel im TD Garden 22 Punkte und ließ seine alte Klasse einmal mehr aufblitzen. Es ist erst das zweite Mal in der Geschichte der NBA, dass ein 8-Seed mit 2-0 gegen den Top-Seed in Führung gegangen ist.

"Ich bin seit 14 Jahren dabei, aber in solch einer Position war ich noch nie", sagte Wade: "Als niedrigerer Seed die ersten zwei Spiele auswärts zu gewinnen, das ist neu. Es ist für uns alle ungewohnt. Aber was wir tun können, ist genau so weiterzumachen: auf jeden Angriff, auf jede Aktion fokussieren und versuchen, sie zu gewinnen."

Die Leader-Rolle im Team will Wade trotz seiner drei Titel nicht für sich beanspruchen: "Ich bin ein Unterstützer. Jimmy ist der Anführer, er hat die Hauptrolle. Der Job von mir, Rajon Rondo und allen anderen Jungs ist es, ihn zu unterstützen. Wenn es Zeit ist, in diesen Playoffs voranzugehen - ich habe es mein ganzes Leben lang getan. Ich sage nicht, dass ich jedes Mal erfolgreich bin. Aber ich genieße den Moment, wenn es Zeit für mich ist, Plays zu machen. An manchen Abenden ist das aber einfach nicht der Fall."

