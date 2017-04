Zipser: "Bin bereit für den nächsten Schritt"

Donnerstag, 20.04.2017

"Ich hatte das Ziel, es in die NBA zu schaffen, natürlich", verriet Zipser. "Ich habe gespürt, dass ich es schaffen kann. Ich wollte Punkte in den Playoffs erzielen. Das habe ich in dieser Woche geschafft. Jetzt bin ich bereit für den nächsten Schritt."

In Spiel zwei der Playoff-Serie gegen die Celtics überzeugte der Deutsche für die Chicago Bulls mit 16 Zählern. "Ich denke, dass mein Selbstbewusstsein durch das Spiel kommt. Durch die Defense. Durch die Hilfe durch Andere. Deshalb habe ich gut gespielt", so Zipser. "Wenn ich den Ball kriege, dann soll ich werfen. Ich weiß, dass ich treffen kann, jeder in unserem Team weiß das. Wenn es klappt, dann klappt es. Wenn nicht, dann versuch' es besser zu machen!"

Paul Zipser im Steckbrief