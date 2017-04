McGrady führt Hall-of-Fame-Klasse 2017 an

Samstag, 01.04.2017

Neben dem 2013 zurückgetretenen Shooting Guard wurde unter anderem auch Bill Self auserkoren. Der ehemalige College-Coach sammelte 623 Siege mit seinen Teams in Oral Roberts, Tulsa, Illinois und Kansas - bei nur 192 Niederlagen. 2008 gewann er mit den Kansas Jayhawks die Meisterschaft in der NCAA.

Jerry Krause, ehemaliger Funktionär bei den Chicago Bulls, wird seine eigene Ehrung nicht mehr miterleben. Der sechsmalige NBA-Champion verstarb am 21 März. Seine Frau Thelma kommentierte dessen Ehrung gegenüber dem Chicago Tribune wie folgt: "Wir sind sehr stolz auf ihn. Er wollte das vor allem für seine Enkelkinder erreichen, das ist eine riesige Leistung."

Die Hall-of-Fame-Klasse von 2017 im Überblick:

Tracy McGrady (7-maliger NBA All Star)

Bill Self (Coach, Gewinn der nationalen Meisterschaft 2008)

Rebecca Lobo (Goldmedaillen-Gewinnerin bei den Olympischen Spielen 1996)

Muffet McGraw (Coach, Gewinn der nationalen Meisterschaft 2001)

Robert Hughes (Coach, 1333 Siege mit der Winningest Boys High School)

Jerry Krause (GM, 6 Meistertitel mit den Chicago Bulls)

George McGinnis (2-maliger ABA Champion)

Nikos Galis (8 Meisterschaften in Griechenland, 5-maliger Season MVP)

Zack Claton (Mitglied der Harlem Globetrotters)

Mannie Jackson (Mitglied der Harlem Globetrotters)

Tom Jernstedt (ehemaliger NCAA-Vizepräsident)

