McGrady und Bogues unter HoF-Kandidaten

McGrady war zu seiner Prime einer der besten Spieler der Liga, leider wurde seine Karriere von Verletzungen viel zu früh beendet.

Countdown: Die Top 10 Spieler ohne Ring

Bogues gilt noch heute als Idol vieler Guards, da er sich trotz seiner 1,60 Meter lange Jahre in der Liga behaupten konnte und gegen die Riesen um ihn herum nie zurücksteckte

Ben Wallace wurde vier Mal zum Defensive Player of the Year gewählt und schaffte mit den Detroit Pistions einen der größten FInals-Upsets der Geschichte.

Als Coaches sind zum ersten Mal Bill Self (Kansas), Harry Statham (McKendree University of Lebanon) und Jim Phelan (Mount Saint Mary's University).

Nennenswerte Spieler, die 2017 erneut zur Wahl stehen, sind Kevin Johnson, Maurice Cheeks, Tim Hardaway, Mark Price, Chris Webber und Paul Westphal. Zudem bekommen die Coaches Bo Ryan, Charles Driesell und Eddie Sutton ihre nächste Chance.

Rebecca Lobo und die Frauen-Coaches Muffet McGraw und Kim Mulkey gehören ebenfalls zu den Kandidaten.

Die Aufnahme-Zeremonie findet vom 7. bis 9. September in der Naismith Basketball Memorial Hall of Fame in Springfield, Massachusetts statt.

