Wall: Boogie "wäre nach D.C. gekommen"

Freitag, 17.03.2017

In einem Interview mit The Undefeated sprach Wall über eine mögliche Wiedervereinigung mit Cousins in Washington: "Er sagte mir, er würde nach D.C. kommen." Details wurden vom Point Guard aber nicht genannt.

Vom Trade Boogies war er derweil genauso überrascht wie der Center selbst: "Wir dachten, es würde später passieren beziehungsweise dass er in Sacramento bleibt. Als es anders kam, war ich genauso schockiert wie er."

"Der Trade hat ihn verletzt. Er hat in Sacramento schwierige Zeiten durchgemacht und viel für die Stadt und die Community getan. Er hat immer gezeigt, dass er dort bleiben möchte. Auch wenn sie viel verloren haben, hat er nie gesagt, dass er gehen will."

Theoretisch wäre eine Wiedervereinigung in naher Zukunft auch ohne Trade möglich: Cousins wird 2018 Free Agent, Wall 2019.

