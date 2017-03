Melo: "Ich will 20 Jahre spielen"

Donnerstag, 09.03.2017

Anthony verriet, dass er am Dienstagabend mit Bewunderung zusah, als Nowitzki seinen 30.000. Karrierepunkt erzielte. Ähnlich wie Nowitzki, der sich in seiner 19. Saison befindet, würde auch Melo gerne 20 Jahre spielen: "Ich würde es lieben. Sechs oder sieben Jahre noch - das könnte klappen. Ich kümmere mich gut um meinen Körper und werde das auch weiter tun. Wenn ich mich nicht schlimm verletze, kann ich mir vorstellen, die 20 Jahre zu erreichen."

Anthony befindet sich derzeit in seiner 14. Saison und wird im Mai 33 Jahre alt. Was ihn an Nowitzki besonders beeindrucke, sei die Langlebigkeit, erklärte Melo: "Ich will gar nicht über mich sprechen, sondern über Dirk. Er liefert Jahr für Jahr ab, obwohl er mehrere Verletzungen hatte. Wie alt ist er jetzt, 38, 39? Er kann seinen Wurf immer noch loswerden. Das ist beeindruckend."

Anthony führt seine Knicks derzeit immer noch bei den Punkten (23,2) und Minuten (34,4) an, kann es sich aber ebenfalls vorstellen, dass er in den nächsten Jahren eine etwas reduziertere Rolle einnehmen könnte.

"Natürlich besteht diese Möglichkeit", sagte Melo. "Seht euch Dirk in den letzten paar Jahren an: Er geht einfach raus und spielt, gibt alles, was er geben kann. Irgendwann muss man einfach akzeptieren, dass man bestimmte Dinge noch tun kann und andere Dinge nicht mehr, und das beste daraus machen."

Anthony belegt mit 23.936 Karriere-Punkten derzeit Platz 25 der NBA-Geschichte. Nowitzki liegt mit 30.005 Punkten auf Platz 6.

