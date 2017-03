Randle: "Als Kind habe ich Dirk gehasst"

Donnerstag, 09.03.2017

"Ich war ein Fan von Kobe [Bryant]", sagte Randle, der in der Nähe von Dallas aufwuchs, zur Los Angeles Daily News. "Um ehrlich zu sein, habe ich Dirk als Kind absolut gehasst. Erst als ich älter und etwas weiser wurde und das Spiel richtig verstanden habe, konnte ich wertschätzen, was für ein großartiger Spieler er ist."

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Was dem 22-Jährigen an Nowitzki - ähnlich wie bei Bryant, mit dem er zwei Jahre lang zusammenspielte - besonders imponiere, sei die Arbeitseinstellung, sagte Randle weiter.

"Er ist ein unglaublicher Spieler und ich gratuliere ihm von Herzen. Er ist nicht an 30.000 Punkte gekommen, indem er einfach groß ist und werfen kann", sagte Randle. "Er hat enorm viel Arbeit in sein Handwerk investiert und es perfektioniert. Das Wichtigste, was man von den allerbesten Spielern mitnehmen kann, ist ihre Arbeitsethik."

Julius Randle im Steckbrief