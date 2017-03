Schröder: "Dirk ist ja auch nur Offense!"

Freitag, 10.03.2017

Bei dem Treffen, das von DAZN organisiert und von Kommentator Alex Schlüter moderiert wurde, werden die Unterschiede der Generationen, die größten Umstellungen beim Wechsel von Deutschland in die USA und die Zukunft des deutschen Basketballs thematisiert - und vieles mehr.

Zudem wird darüber gesprochen, welche Facetten der jeweils anderen Schröder, Schrempf und Nowitzki gerne in ihrem eigenen Spiel hätten. Schrempf, der von 1985 bis 2001 in der NBA spielte und dabei dreimal All-Star sowie zweimal Sixth Man of the Year wurde, hatte zu diesem Thema eine eindeutige Antwort.

"Ich hätte auf jeden Fall gerne Dennis' Arme gehabt", sagte der heute 54-Jährige, der 1996 mit den Sonics in den Finals gegen Chicago gespielt hatte. "Ich musste gegen Michael Jordan verteidigen und das war nicht gerade einfach, an Offense habe ich dabei gar nicht gedacht. Er war damals auch schon ein bisschen älter und hat viel im Post gespielt. Damals hätte ich die langen Arme gut gebrauchen können!"

Offense sei nie das große Problem gewesen - doch Schrempf "war kein guter Verteidiger und musste immer überdenken, wie er dort besser aussehen" könnte. Eine Parallele zu Nowitzki, wie Schröder bemerkte: "Dirk ist ja auch nur Offense", grinste der 23-jährige Point Guard der Hawks.

Den ersten Teil des Gesprächs der drei erfolgreichsten deutschen NBA-Spieler aller Zeiten gibt es ab Sonntag um 20 Uhr exklusiv bei DAZN zu sehen.

