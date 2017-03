Fans beleidigt? Cousins muss zahlen

Freitag, 10.03.2017

Das gab die Liga in einem Statement bekannt. Es soll zwei verschiedene Vorfälle gegeben haben: Jeweils einen bei den Auswärtsspielen in Los Angeles und in Utah. Dort soll sich Boogie gegenüber Fans "unpassende" Äußerungen erlaubt haben.

Es ist bereits die zweite Strafe für den 26-Jährigen in seiner noch kurzen Zeit bei den Pelicans: Nachdem er sein 18. Technisches Foul kassiert hatte, wurde er letzte Woche für ein Spiel suspendiert. Für jedes zweite weitere Technical wird er eine weitere Sperre erhalten.

Cousins wurde am Tag des All-Star Games zu den Pelicans getradet, wo er bis dato 22,1 Punkte, 13,6 Rebounds und 3,7 Assists auflegt. Die Bilanz seit seiner Ankunft lautet 2-6.

Die Pelicans in der Übersicht