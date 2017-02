Medien: Lou Williams zu den Rockets getradet

Mittwoch, 22.02.2017

Sweet Lou war seit Längerem als Trade-Kandidat gehandelt worden und nur wenige Stunden nach der Amtseinführung Johnsons scheint dieser den Deal mit Rockets-GM Daryl Morey finalisiert zu haben.

Magic wird neuer Präsident der Basketballabteilung - Wird Kobes Agent der neue GM der Lakers?

Williams kommt für die Lakers zwar von der Bank, führt sie jedoch trotzdem mit 18.6 Punkten pro Spiel in Sachen Scoring an. Bei den Rockets soll er für weiteren Punch von der Bank sorgen. Der 6th Man hat noch einen Vertrag bis zum Ende der kommenden Saison und wird 7 Millionen Dollar verdienen.

Die Lakers hingegen investieren weiter in die Zukunft und sichern sich wohl den 1st-Rounder der Rockets, der voraussichtlich in den hohen 20ern liegen wird. Dadurch, dass sie ihren wohl besten Spieler in dieser Saison voraussichtlich abgeben werden, versuchen sie außerdem ihren eigenen Pick, der Top-3-geschützt ist, zu behalten.

Mit Corey Brewer kommt wohl ein Flügelspieler, der in dieser Saison einen schweren Stand in Houston hatte. Brewer kommt lediglich auf 4,2 Punkte und trifft nur 23 Prozent seiner Dreier. Brewer hat noch bis 2018 Vertrag und wird in der kommenden Saison knapp 7.6 Millionen Dollar verdienen.

Lou Williams im Steckbrief