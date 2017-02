Magic neuer Präsident der Basketballabteilung

Dienstag, 21.02.2017

Für Magic werde mit seiner neuen Aufgabe "ein Traum wahr. Seit 1979 bin ich Teil der Lakers und brenne für diese Organisation. Ich werde alles dafür tun, eine Kultur des Gewinnens auf und neben dem Court aufzubauen. Wir haben mit Luke Walton einen großartigen Trainer und gute junge Spieler. Wir werden unermüdlich daran arbeiten, die Lakers wieder zu NBA-Champions zu machen", zietieren die Lakers ihn in der Pressemitteilung.

Johnson und Coach Walton tragen in Zukunft die sportliche Verantwortung beim 16-maligen NBA-Champion mit einem neuen General Manager. Die Suche nach dem GM soll in Kürze abgeschlossen sein, Mitch Kupchak musste dafür seinen Posten räumen.

"Gemeinsam sollen Earvin, Luke und unser neuer Manager die Grundlagen für die nächste große Generation der Los Angeles Lakers legen", sagte Buss.

Neben Manager Kupchak verlor auch Jeanie Buss' Bruder Jim seine Aufgaben in der sportlichen Führung, bleibt aber Co-Besitzer der Lakers. Zwischen Jeanie und Jim soll es in der Vergangenheit immer wieder Unstimmigkeiten in der Vereinsführung gegeben haben.

In der Lakers-Pressemitteilung konnte sich die Besitzerin einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Ich habe diese Entscheidung aus einem Grund getroffen und das ist der, dass in dieser Organisation wieder alle für das gleiche Ziel arbeiten müssen und zwar an dem Ziel, dass Magic und ich vorgeben."

Wer wird neuer GM?

Ersten Gerüchten zufolge gibt es bereits zwei aussichtsreiche Kandidaten für den Posten des General Managers. Von ESPN-Reporterin Ramona Shelburne wurde Rob Pelinka, äußert erfolgreicher Spielerberater in NBA-Kreisen, für den Postenins Spiel gebracht. Pelinka ist unter anderem Berater von Kobe Bryant und James Harden.

Ein anderer Kandidat ist laut Schelburnes ESPN-Kollegen Marc Stein ein weiterer Agent: Arn Tellem. Er ist der ehemalige Berater Bryants. Laut Sam Amick seien auch Neil Olshey, aktuell GM der Trail Blazers, und der ehemalige Cavs-GM Chris Grant im Rennen.

