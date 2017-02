Melo: "Familie wichtiger als Karriere"

Mittwoch, 01.02.2017

"Meine Familie und mein Sohn fühlen sich wohl in New York. Wir haben hier ein Zuhause, haben Freunde und meine Frau arbeitet hier", erklärte Melo gegenüber der New York Post. "Das gewichte ich mehr als meine Karriere. Es ist mir wichtiger, was meine Familie denkt."

Der Boston Globe meldete zuletzt, dass die Boston Celtics eine Chance wittern, Melo nach Massachusetts zu lotsen. Die Rivalität der beiden Franchises soll dabei keine Rolle spielen. Anthony wollte sich zu diesen Gerüchten nicht äußern: "Jeden Tag ist es ein neues Team und ich soll dies und das gesagt haben. Ich sage euch eins: 'Melo hat überhaupt nichts gesagt."

Gleichzeitig erklärte Anthony auch, dass Marschroute der Franchise eine Rolle in seiner Entscheidung spielt: "Natürlich ist es wichtig zu wissen, in welche Richtung die Organisation gehen möchte. Wenn sie einen Rebuild starten wollen, dann werde ich das sicher berücksichtigen."

