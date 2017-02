Barkley: "LeBron schüchtert mich nicht ein"

Mittwoch, 01.02.2017

"Ich bleibe dabei, was ich gesagt habe. Ich möchte hier nicht persönlich werden", erklärte Barkley bei ESPN Radio. "Ich will niemanden etwas Böses, bin aber direkt. Ich greife aber keinen NBA-Spieler auf der persönlichen Ebene an.

In der vergangenen Woche hatte Sir Charles das Verhalten von James als "weinerlich" bezeichnet, woraufhin der Finals-MVP sehr verschnupft reagierte. Er lasse nicht sein "Vermächtnis" beschmutzen. Des Weiteren nahm James Bezug auf zahlreiche Eskapaden des Spielers Barkley in den 80er und 90er Jahren.

Auf die Anschuldigungen angesprochen reagierte der Chuckster gelassen: "Ich habe gelacht. Er hat wirklich seine Hausaufgaben gemacht. Er hat meinen Namen gegooglet und einiges gefunden", so Barkley. "Er war noch ein Kind, als ich gespielt habe. Ich bin deswegen nicht sauer. Meine Kritik war dennoch fair und ich kann damit leben."

Damit ist auch klar, dass der Analyst von TNT weiter zu seiner Kritik steht. "Einiges, was LeBron über mich gesagt hat, ist korrekt. Das machen aber meine Aussagen über ihn nicht falsch. Einige mögen von LeBron eingeschüchtert sein. Ich bin es nicht." Auf Twitter legte Chuck dann doch noch einmal nach: "Das Wort 'weinerlich' hat also seine Gefühle verletzt. Diese Spieler müssen aufhören, so weich zu sein.

Wade unterstützt LeBron

Unabhängig von Barkleys neuen Aussagen sprang Dwyane Wade seinem Buddy James zur Seite. "Gott sei Dank hat LeBron etwas gesagt. Es war an der Zeit", erklärte D-Wade in einem Statement auf Nachfrage von K.C. Johnson vom Chicago Tribune.

"Wenn man eine Vergangenheit wie er [Barkley, d.Red.] hat, sollte man vorsichtig sein, was man sagt. Sie reden und reden und vergessen dabei ihre eigene Vergangenheit. Wir haben alle Fehler gemacht, aber dieser Typ im Fernsehen im Speziellen", so Wade.

"Er verhält sich, als ob er über Wasser laufen könne", setzte Wade seine Tirade fort. Gleichzeitig freue er sich, dass LeBron sich dies nicht weiter gefallen lasse: "LeBron hat gesagt, dass ein neuer Sheriff in der Stadt ist. Ich bin sehr gespannt, was nun passiert."

