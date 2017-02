Bogut: Doch nicht zu den Cavaliers?

Dienstag, 28.02.2017

Bogut, der am Montag offiziell von den 76ers entlassen wurde, will sich demnach am Dienstag für ein neues Team entscheiden. In der Verlosung sind übereinstimmenden Berichten zufolge die Cavaliers, Celtics, Spurs und Rockets. Der Australier habe vor, am Dienstag telefonisch mit Spielern und Vertretern all dieser Teams zu sprechen.

Deron Williams, der am Montag bei den Cavaliers vorgestellt wurde und zuvor mit Bogut bei den Mavericks gespielt hatte, verriet am Montag bereits, dass er mit Bogut gesprochen habe, vollends überzeugt sei der Center aber noch nicht. Das meiste Geld der vier Teams könnten ihm die Rockets bieten, dennoch gilt Houston als Außenseiter.

Bogut war am vergangenen Donnerstag im Trade für Nerlens Noel nach Philadelphia geschickt worden. Die Sixers wollten ihn eigentlich direkt weiter traden, da dies jedoch nicht zustande kam, einigte man sich nun auf einen Buyout.

The Vertical zufolge hatte Bogut zuvor mit Sixers-Coach Brett Brown telefoniert und seinen Wunsch geäußert, noch bei einem Contender anzuheuern. Dennoch respektiere er die Kultur des Teams in Philadelphia.

Andrew Bogut im Steckbrief