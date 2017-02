Embiid fällt mit Meniskusanriss aus

Montag, 27.02.2017

Am vergangenen Donnerstag bestritt Joel Embiid seine erste komplette Trainingseinheit, nachdem er sich Ende Januar eine Knieprellung zugezogen hatte. Im Anschluss an diese schwoll das verletzte Knie an.

Am Mittwoch gab es nach einer leichten Trainingseinheit "noch keine Schwellung", wie Embiid verriet. Am Donnerstag sei das Knie "nur ein bisschen geschwollen" gewesen. Vorsichthalber ordneten die 76ers dennoch ein MRT an.

Bei diesem kam heraus, dass der Nr. 3 Pick von 2014 sich einen Anriss im linken Meniskus zugezogen hatte. Wann die Verletzung verheilt ist, kann bislang nicht prognostiziert werden.

Wegen seiner Knieverletzung verpasste der 22-Jährige 16 der vergangenen 17 Spiele der 76ers und musste auch bei der Risings-Stars-Challenge des Allstar-Games zusehen.

Joel Embiid im Steckbrief