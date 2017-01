Nächste Ehrung für Embiid

Mittwoch, 25.01.2017

Embiid wurde im Osten zum Spieler der Monats gekürt, nachdem er sein Team zu einer Woche mit drei Siegen aus vier Spielen geführt hatte. Bei der einen Niederlage stand der Kameruner allerdings nicht auf dem Parkett.

Er kam in den vergangenen sieben Tagen auf 22 Punkte, 10,3 Rebound und 3,67 Blocks (Liga-Bestwert). Unter den Nominierten in der Eastern Conference war in dieser Woche auch Dennis Schröder.

In der Western Conference erhielt Kawhi Leonard die Auszeichnung zum Spieler der Woche, nachdem er mit den San Antonio Spurs alle drei Partien gewonnen hatte.

Dabei legte der Forward unfassbare 36,3 Punkte im Schnitt auf (57 Prozent FG) und garnierte sie mit 6 Rebounds und 4,7 Assists pro Spiel. Die Quoten von Downtown (44 Prozent Dreier, 96 Prozent FG) können sich ebenfalls sehen lassen.

Im Spiel gegen die Cleveland Cavaliers stellte Leonard mit 41 Punkten ein neues Career High auf.

