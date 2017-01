Zwei Spiele Pause für Embiid

Dienstag, 24.01.2017

"Wir werden ihn gegen die Clippers und in Milwaukee ersetzen müssen", verriet Brown den Pressevertretern am Montag. "Von da an müssen wir weiterschauen."

Embiid hatte die Verletzung am Freitag beim 93:92-Sieg seines Teams gegen die Portland Trail Blazers erlitten. Im letzten Viertel war er bereits zum Zusehen gezwungen. Eine ernsthaftere Verletzung konnte nach einer MRT-Untersuchung jedoch ausgeschlossen werden.

Der 22-jährige Kameruner, der 2014 an dritter Stelle gedraftet wurde, spielt nach zwei verletzungsgeprägten Jahren eine starke Saison. Mit fast 19,8 Punkten und 7,8 Rebounds im Schnitt zählt er in Philadelphia zu den Leistungsträgern.

Joel Embiid im Steckbrief