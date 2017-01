Butler frustriert: "Fragt mich nicht, warum"

Dienstag, 24.01.2017

"Wir müssen jetzt mal anfangen, über die gesamten 48 Minuten besser zu agieren", erklärte Butler dem Chicago Tribune. "Es ist so enttäuschend, weil die Art, wie wir trainieren, nicht unserem Spiel entspricht. Fragt mich nicht, warum. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns alle verbessern, mich eingeschlossen."

Die Bulls, die im Sommer Derrick Rose und Joakim Noah durch die erfahrenen Wade und Rondo ersetzten, stehen zu diesem Zeitpunkt sogar noch schlechter da als in der vergangenen Saison. Damals verpasste man die Playoffs. Momentan sieht es wieder nach einem engen Rennen um den achten Platz im Osten aus.

Woran das liegt? Auch Center Robin Lopez sah sich in Erklärungsnot. "Vielleicht haben wir nicht den nötigen Respekt und die Angst, mit der man in solche Spiele gehen sollte. Das ist eine gute Angst, denn sie treibt dich an, stetig fokussiert und vorbereitet zu bleiben."

