Medien: Denver bietet Nurkic an

Sonntag, 08.01.2017

Nurkic kommt bei den Nuggets nicht mehr so zum Zug, wie man es sich erhofft hatte - Nikola Jokic hat ihm teamintern klar den Rang abgelaufen. Nun will Denver den Drittjahresprofi laut ESPN loswerden, sofern es entsprechende Angebote gibt.

Nurkic hatte nach einer guten Rookie-Saison im letzten Jahr verletzungsbedingt nur 32 Spiele absolvieren können. Nun ist er wieder fit, allerdings hat die Franchise wohl entschieden, dass Jokic der Big Man der Zukunft ist und die beiden Europäer nicht wirklich zusammen passen.

In den ersten 25 Saisonspielen war Nurkic noch gestartet, im Anschluss wurde er jedoch auf die Bank beordert. Seine durchschnittliche Ausbeute in dieser Saison beläuft sich auf 9,3 Punkte und 6,7 Rebounds in 19,7 Minuten.

Denver hofft scheinbar, den Bosnier in einem Deal für Hawks-Forward Millsap veräußern zu können. Neben Nurkic stehen bei den Nuggets auch die Veteranen Danilo Gallinari, Kenneth Faried und Wilson Chandler zur Disposition.

Jusuf Nurkic im Steckbrief