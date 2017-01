Medien: Portland an Chandler interessiert

Sonntag, 08.01.2017

Wie ESPN berichtet, haben die Blazers ein Auge auf den früheren Defensive Player of the Year geworfen, um die eklatanten Lücken in der eigenen Defense zu stopfen. Mit einem Defensiv-Rating von 113,1 liegen die Blazers, die mit einer 16-22-Bilanz derzeit klar den eigenen Ansprüchen hinterherlaufen, ligaweit auf dem letzten Rang.

Offen ist aber, ob Phoenix Chandler, der nach dieser Saison noch zwei Jahre unter Vertrag steht (26,5 Millionen Dollar), überhaupt abgeben will. Angeblich habe der 34-Jährige die Franchise im Sommer darum gebeten, sich Angebote für ihn gar nicht erst anzuhören.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Center hat sich nach seiner schwachen Vorsaison wieder gesteigert. Derzeit legt er als Starting Center der Suns in 27,3 Minuten pro Spiel 7,5 Punkte bei 68,5 Prozent aus dem Feld auf und liefert zudem 11,6 Rebounds pro Spiel. Mit 12-25 liegen die Suns im Westen auf Rang 13.

Tyson Chandler im Steckbrief