LeBron: "Warriors sind keine Rivalen"

Montag, 16.01.2017

Dies erklärte der amtierende Finals MVP gegenüber cleveland.com: "Sie sind ein großartiges Team und waren über die letzten drei Jahre gesehen das Maß aller Dinge in der Liga. Aber wir sehen sie nicht als unsere Rivalen an."

Auch der Tatsache, dass nun das zweite Finals Rematch der Saison ansteht, misst er keine besondere Bedeutung bei: "Es ist das nächste Spiel für uns, mehr nicht. Sie sind ein höllisch gutes Team und wir bereiten uns auf sie vor. Das war es aber auch."

Nachdem die Cavaliers in der Vorsaison gegen die Dubs einen 1-3-Rückstand in den Finals gedreht hatte, gab es einige Scharmützel zwischen den Teams. So hatte sich James bei einer Halloween-Party mit "3-1 Lead"-Dekorationen über Golden State lustig gemacht. Darauf reagierte unter anderem Klay Thompson: "Das ist offensichtlich nicht besonders respektvoll. Aber sie können solche kindischen Dinge ruhig abziehen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die richtige Antwort auf dem Court geben."

