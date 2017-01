No-Trade-Klausel abgeben? Melo wiegelt ab

Montag, 16.01.2017

"Ich habe noch keine Sekunde darüber nachgedacht", erklärte er nach dem jüngsten Spiel gegen die Raptors auf die Frage, ob er auf seine No-Trade-Klausel verzichten würde. "Die Leute reden viel darüber und spekulieren. Aber von meiner Seite gibt es dazu nichts zu sagen."

Komplett ausschließen wollte er einen Trade aber nicht, sofern die Franchise den Eindruck habe, dass es besser für sie wäre, ihn abzugeben. "Wenn sie der Meinung sind, dass meine Zeit hier rum ist, dann sollten wir definitiv ein Gespräch darüber führen."

Nach einem halbwegs ordentlichen Start in die Saison läuft es bei den Knicks derzeit schlecht. Mit einer Bilanz von 18-23 stehen sie nur auf Rang 11 im Osten. "Das ist natürlich eine Enttäuschung", so Melo. "Aber was sollen wir anderes tun, als mit allen Mitteln zu versuchen, die Wende einzuleiten?".

