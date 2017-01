Pachulia: "Flagrant Foul war Rache"

Dienstag, 31.01.2017

Im einer Radioshow auf KNBR nahm der ehemalige Teamkollege von Dirk Nowitzki zu der Szene im Spiel gegen die Oklahoma City Thunder Stellung: "Ich hatte noch nicht erklärt, wie alles angefangen hat, das war vielleicht mein Fehler. Ich habe weder die Diskussion noch den Streit auf dem Court begonnen."

Weiter sagte der Georgier: "Russell hatte mich im Angriff zuvor mit dem Ellenbogen geschlagen. Er verlor den Ball und schlug mich dann ins Gesicht. Also war das Foul eine Art Rache von mir."

Mit der Aktion hat Pachulia, der diese Saison bisher 5,9 Punkte und 6,0 Rebounds auflegt, den MVP-Kandidaten gegen sich aufgebracht. Nach dem Spiel ließ Westbrook verlauten: "Ich werde ihm den Arsch aufreißen."

Zum nächsten Duell der beiden Streithähne wird es am 12. Februar kommen. Dann treten die Warriors das erste Mal in dieser Saison bei den Oklahoma City Thunder an. Es ist gleichzeitig die Rückkehr von Kevin Durant in seine alte Heimat.

