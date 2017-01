Waiters und Cousins ausgezeichnet

Dienstag, 31.01.2017

Es ist der Woche für eine phänomenale Woche für DeMarcus Cousins und Dion Waiters. Beide wurden nach bärenstarken Leistungen zum Spieler der Woche vom 23. Januar bis zum 29. Januar gekürt. Während es für den Western Conference Player of the Week, DeMarcus Cousins, die nächste Auszeichnung ist, wurde der Eastern Conference Player of the Week, Dion Waiters, zum ersten Mal als Spieler der Woche gewählt.

Waiters war entscheidend daran beteiligt, dass die Miami Heat eine perfekte Woche hinlegten und all ihre vier Matches der vergangenen sieben Tage gewannen. Dabei legte der Flügelspieler im Schnitt 23,3 Punkte, 5 Assists sowie 4,5 Rebounds auf und verwandelte 12 seiner 25 Dreierversuch. Für ein ganz besonderes Highlight sorgte er mit einem Gamewinner beim 105:102 gegen die Golden State Warriors.

Cousins konnte seinen Sacramento Kings dank durchschnittlich 27,8 Punkten, 14,5 Rebounds und 6 Assists zu einer Bilanz von drei Siegen bei nur einer Niederlage verhelfen. Beim Overtime-Sieg gegen den Champion Cleveland Cavaliers verbuchte der Center 28 Punkte, 11 Rebounds und 9 Assists.

Im Osten waren neben Waiters auch Goran Dragic, Isaiah Thomas, Paul George und Bradley Beal für die Auszeichnung nominiert. Im Westen zählten Stephen Curry, Marc Gasol, Eric Bledsoe und Damian Lillard zu den Nominierten.

