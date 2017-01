Medien: Zweijahresvertrag für Acy

Montag, 30.01.2017

Nach zwei Zehntagesverträgen musste sich Brooklyn entscheiden, den Big Man entweder gehen zu lassen oder mit ihm einen Vertrag auszuhandeln.

So bleibt Acy, der in dieser Saison auch schon sechs Spiele für die Dallas Mavericks bestritt, den Nets erhalten. Das berichtet The Vertical via Twitter.

Erlebe die NBA Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

In seinen 10 Einsätzen für Brooklyn kam Acy auf 7,0 Punkte und 2,7 Rebounds in rund 12 Minuten Spielzeit.

Alle Spieler von A-Z