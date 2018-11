MLB: Commissioner Rob Manfred erhält Vertragsverlängerung bis 2024

Die Eigner der 30 Teams der MLB haben den Vertrag von Commissioner Rob Manfred langfristig verlängert. Das ist das Ergebnis eines zweitägigen Meetings in Atlanta.

Manfred ist seit 2015 Commissioner der MLB und trat die Nachfolge von Allan H. "Bud" Selig an. Der neue Vertrag läuft bis zum Ende der Regular Season 2024.

Keine Entscheidung wurde hingegen in Sachen Pace of Play getroffen. Manfred sagte aber, dass er in diesem Bereich lieber zu einer Einigung mit der Spielergewerkschaft kommen wolle.

Abgesehen davon segneten die Teameigner einen neuen mit 5,1 Milliarden Dollar dotierten TV-Vertrag mit FOX ab, der die World Series, das All-Star Game sowie eine umfangreiche Playoff-Coverage auf dem Hauptsender sowie dem Kabelsender FS1 beinhaltet. Der neue Deal läuft von 2021 bis 2028.

Ferner wurde auch eine Partnerschaft mit DAZN geschlossen, die über drei Jahre läuft und 2019 startet. Darin enthalten sind Highlight-Rechte, Magazin-Sendungen sowie eine abendliche Show, die live von Spiel zu Spiel springt.

Dieser Artikel wurde ohne vorherige Ansicht durch die Major League Baseball veröffentlicht.